Caner Erkin transfer sorusuna yanıt verdi

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin'in geleceği merakla bekleniyor. Siyah-beyazlı takımın yeni sözleşme teklif ettiği Caner Erkin için Fenerbahçe ve Galatasaray da girişimde bulundu.
31 yaşındaki milli futbolcunun, yeni sezon öncesi hangi takıma transfer olacağı gündemdeki yerini korurken, Caner Erkin'den açıklama geldi. Eşi Şükran Ovalı ile birlikte tatil yapan Caner Erkin, magazin basınına konuştu. Uçankuş'a konuşan Caner Erkin, transfer konusunda henüz net bir gelişme olmadığını söyledi.
Caner Erkin, "Gelecek sezon hangi takımda oynayacaksın?" sorusuna "Ben bekliyorum hala. Şu anda serbestim. Buralarda geziyorum işte" diye yanıt verdi.
Başarılı futbolcu ayrıca "İnşallah pandemi dönemi bir önce sona erer. Bütün sektörler ve insanlar hayatlarına güzel şekilde devam eder." açıklamasını yaptı. (Sporx)
G.Saray'dan ayrıldı! Üçüncü lige gidiyor...
G.Saray yeni maestrosunu buldu
Kartal'dan 21'lik İspanyol'a kanca
Serie A'da küme düşen son takımda belli oldu
F.Bahçeli eski yıldız koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız isim futbolu bıraktı
Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!
Yıldız oyuncu, karısını başkasıyla yakaladı... Depresyona girdi!
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Ahmet Ağaoğlu'ndan mesaj
Çalhanoğlu en golcü sezonunu yaşadı
Portekiz Kupası Porto'nun
Flaş çağrı! "Süper Lig, 22 takımla oynansın"
Vedat Muriqi'e özel tedbir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum