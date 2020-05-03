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Caner Erkin ve Gökhan Gönül ayrılıyor mu? Emre Kocadağ açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.05.2020 22:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündem ve transferle ilgili Haber Global'e açıklamalarda bulundu. Takımın çalışmalara başladığını söyleyen Emre Kocadağ, son günlerde basında isimleri sıkça geçen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in gelecekleriyle ilgili de konuştu.

Caner Erkin ve Gökhan Gönül ayrılıyor mu? Emre Kocadağ açıkladı

"PAZARTESİ GÜNÜ YABANCI OYUNCULARIMIZ DÖNECEK"

Emre Kocadağ, "İki haftadır 5'erli gruplar halinde kondisyon ağırlıklı idman programıyla çalışmalara başladık. Yarın itibariyle dönüş yapacak. Onların karantina süreçleri olacak. Karantina süreci sonrasında toplu çalışmalara başlayacak. Biz takvim olarak Haziran ortasını hedef alarak çalışmalara başladık." dedi.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Emre Kocadağ, "Sergen hoca ile anlaşmadan önce sportif direktörlük noktasında kafamızda birkaç isim vardı. Sergen hoca ile anlaşıktan sonra o konuyu rafa kaldırdık. Ali Naibi İdari Direktör olarak görev yapıyor. Şu an için öyle bir ihtiyaç ve düşünce yok. Hocamızla beraber yeni sezonda altyapı ve A takımın entegre olabileceği proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

NSAKALA TRANSFERİ

Emre Kocadağ, "Çok oyuncuyla alakalı temaslarda bulunuyoruz. Basına yansıdığı gibi anlaşma söz konusu değil. Görüşme aşamasındayız. Bir süredir yapıyorduk ama araya Koronavirüs girince piyasanın nereye gideceği de belli değil. Avrupa ve dünyada transfer piyasası ne olacak? Bununla ilgili acele etmek istemiyoruz!" dedi.

GÖKHAN GÖNÜL VE CANER ERKİN TAKIMDA KALACAK MI?

Emre Kocadağ, "Sözleşmesi biten oyuncularla alakalı hocamızın görüşleri önemli. Önce hocayla değerlendiriyoruz. Bu hafta veya önümüzdeki hafta kendi içimizdeki oyuncularla alakalı görüşmeleri yapacağız. Belli raporlar aldık. Raporlarla beraber kulübün de gerçekleri var. Kulübün gerçekleri ve hocamızın raporuyla birlikte değerlendirip o anlamda bir karar vereceğiz. Kendi şartlarımıza uyarsa Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek istiyoruz. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den aldığım izlenim şu, önce Beşiktaş ile görüşecekler. Sezon sonu kontratları bitiyor. Bizimle görüşürler. Anlaşamazlarsa zaten sezon sonu serbest kalacaklar." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.

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