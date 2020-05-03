Caner Erkin ve Gökhan Gönül ayrılıyor mu? Emre Kocadağ açıkladı

Emre Kocadağ, "İki haftadır 5'erli gruplar halinde kondisyon ağırlıklı idman programıyla çalışmalara başladık. Yarın itibariyle dönüş yapacak. Onların karantina süreçleri olacak. Karantina süreci sonrasında toplu çalışmalara başlayacak. Biz takvim olarak Haziran ortasını hedef alarak çalışmalara başladık." dedi.
Emre Kocadağ, "Sergen hoca ile anlaşmadan önce sportif direktörlük noktasında kafamızda birkaç isim vardı. Sergen hoca ile anlaşıktan sonra o konuyu rafa kaldırdık. Ali Naibi İdari Direktör olarak görev yapıyor. Şu an için öyle bir ihtiyaç ve düşünce yok. Hocamızla beraber yeni sezonda altyapı ve A takımın entegre olabileceği proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Emre Kocadağ, "Çok oyuncuyla alakalı temaslarda bulunuyoruz. Basına yansıdığı gibi anlaşma söz konusu değil. Görüşme aşamasındayız. Bir süredir yapıyorduk ama araya Koronavirüs girince piyasanın nereye gideceği de belli değil. Avrupa ve dünyada transfer piyasası ne olacak? Bununla ilgili acele etmek istemiyoruz!" dedi.
Emre Kocadağ, "Sözleşmesi biten oyuncularla alakalı hocamızın görüşleri önemli. Önce hocayla değerlendiriyoruz. Bu hafta veya önümüzdeki hafta kendi içimizdeki oyuncularla alakalı görüşmeleri yapacağız. Belli raporlar aldık. Raporlarla beraber kulübün de gerçekleri var. Kulübün gerçekleri ve hocamızın raporuyla birlikte değerlendirip o anlamda bir karar vereceğiz. Kendi şartlarımıza uyarsa Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek istiyoruz. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den aldığım izlenim şu, önce Beşiktaş ile görüşecekler. Sezon sonu kontratları bitiyor. Bizimle görüşürler. Anlaşamazlarsa zaten sezon sonu serbest kalacaklar." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.
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