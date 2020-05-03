Caner Erkin ve Gökhan Gönül ayrılıyor mu? Emre Kocadağ açıkladı

"PAZARTESİ GÜNÜ YABANCI OYUNCULARIMIZ DÖNECEK"

Emre Kocadağ, "İki haftadır 5'erli gruplar halinde kondisyon ağırlıklı idman programıyla çalışmalara başladık. Yarın itibariyle dönüş yapacak. Onların karantina süreçleri olacak. Karantina süreci sonrasında toplu çalışmalara başlayacak. Biz takvim olarak Haziran ortasını hedef alarak çalışmalara başladık." dedi.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Emre Kocadağ, "Sergen hoca ile anlaşmadan önce sportif direktörlük noktasında kafamızda birkaç isim vardı. Sergen hoca ile anlaşıktan sonra o konuyu rafa kaldırdık. Ali Naibi İdari Direktör olarak görev yapıyor. Şu an için öyle bir ihtiyaç ve düşünce yok. Hocamızla beraber yeni sezonda altyapı ve A takımın entegre olabileceği proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

NSAKALA TRANSFERİ

Emre Kocadağ, "Çok oyuncuyla alakalı temaslarda bulunuyoruz. Basına yansıdığı gibi anlaşma söz konusu değil. Görüşme aşamasındayız. Bir süredir yapıyorduk ama araya Koronavirüs girince piyasanın nereye gideceği de belli değil. Avrupa ve dünyada transfer piyasası ne olacak? Bununla ilgili acele etmek istemiyoruz!" dedi.