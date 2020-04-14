Caner Erkin ve Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isimler hakkında nihai karar verildi. Caner Erkin'in menajeri yaptığı açıklamada; ''Fenerbahçe ile herhangi bir görüşme yapmadık, önceliğimiz Beşiktaş'' ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE KARAR VERİLDİ

Beşiktaş ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin isimleri Fenerbahçe ile anılsa da şuan herhangi bir girişim bulunmuyor. Ancak Başkan Ali Koç’un iki yıldıza karşı soğuk tavrı bulunmuyor, ikiliye kapılar kapalı tutulmuyor.

CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL'DEN TRANSFER KARARI

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün ise Beşiktaş'ın sözleşme teklifine göle yol haritası izleyeceği öğrenildi. Eğer istedikleri teklifi alamazlarsa Fenerbahçe ile masaya oturacaklar.

