Caner, Gökhan ve Sosa eski takımına karşı

Süper Lig’in 10. haftasında yarın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcular Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa eski takımlarına karşı forma giyecek.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan ve 2016-2017 sezonu öncesinde İtalyan ekibi Milan’a transferi gerçekleşen Sosa, 2017-2018'de Trabzonspor’a gelmiş, 2020-2021 sezonunun başında ise Fenerbahçe formasını terletmeye başlamıştı.

Daha önce 6 yıl Fenerbahçe'de oynayan Caner Erkin ve 9 yıl Fenerbahçe’de görev yapan Gökhan Gönül de 2016-2017 sezonu başında Beşiktaş’a imza atmış ve bu ikili 2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü. Sarı-lacivertlilerde top koşturan bu 3 isim, Teknik Direktör Erol Bulut’un görev vermesi durumunda Beşiktaş ile oynanacak olan derbide eski takımlarına karşı sahada olacak.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA



