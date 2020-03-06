Caner Osmanpaşa'nın hayali milli takım

Caner Osmanpaşa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son günlerde isminin A Milli Takım ile anılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Her futbolcunun hedefinde milli takım olduğunu belirten Caner, "Oraya herkes gitmek ister. Önemli olan oranın başarısı tabii; herkes vatanı ve milleti için orada oynuyor. Önemli olan sakatlar olmasın, gençler sakatlanmasın ve sürekli oynasınlar. Zaten hepsi Avrupa’nın güzel kulüplerinde oynuyor" dedi.

"HERKES MİLLİ OLMAK İSTER"

Şans verilmesi halinde göreve hazır olduğunu dile getiren Caner, şunları kaydetti:

"Boşluk olursa, eğer hocalar değerlendirirse herkes gitmek ister ve ben de gitmek isterim. Herkes milli olmak ister, bizim de niyetimiz o. Ama sorun değil kim giderse kim oynarsa oranın başarısı için ter dökecek, iyi gitmesi için elinden geleni yapacaktır. Bizim için önemli olan oranın başarısı zaten ama herkes milli olmak ister. 'Ben olmak istemiyorum' diyen olmaz herhalde. Bizim de hedeflerimiz o, olursa sevinirim. Olmazsa herkesin canı sağ olsun."

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Caner, sezonun en iyi maçı olacağını söyledi.