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Caner Osmanpaşa: Penaltı gol olsa farklı olurdu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 08.11.2020 21:52 | Son Güncelleme

Sivasspor'da Caner Osmanpaşa, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Caner Osmanpaşa: Penaltı gol olsa farklı olurdu

Sivasspor'un Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Caner Osmanpaşa, karşılaşmanın sonrasında konuştu.

2-0 geriye düşmelerininj işlerini zorlaştırdığını belirten Caner, "Maça iyi başladık. Takım biraz yorgundu, bahane gibi olmasın. Kontrollü başlama sebebimiz buydu. Golü yedikten sonra rakip topu bize verdi. Penaltı gol olsaydı maç farklı olurdu. 2. yarı golü erken yersen, daha da zor oluyor. Gol bizi ateşledi ama böyle takımlara karşı 2-0 yenik duruma düşersen zor oluyor" ifadelerini kullandı.

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