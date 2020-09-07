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Caner Turp kimdir, kaç yaşında? Caner Turp hangi takımda oynuyor, nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile evlendi. Sosyal medyada çift, düğün fotoğraflarını ve düğüne dair özel anlarını paylaştı. Şimdi, Gizem Güven’in hayranları tarafından Caner Turp kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Caner Turp hangi takımda oynuyor? Caner Turp nereli? İşte tüm detaylar…

Caner Turp kimdir, kaç yaşında? Caner Turp hangi takımda oynuyor, nereli?

Geçtiğimiz günlerde yaptığı kına gecesi organizasyonu ile gündeme gelen Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven, nişanlısı Caner Turp ile dünya evine girdi. Sosyal medya hesabından düğüne dair en özel detayları paylaşan Gizem Güven, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Düğün paylaşımlarının ardından Gizem Güven’in takipçileri ve hayranları tarafından Caner Turp kimdir? Caner Turp hangi takımda oynuyor sorusu sorulmaya başlandı. Peki, Caner Turp kaç yaşında? İşte tüm merak edilen detaylar...

CANER TURP KİMDİR?

Gizem Güven ile dünya evine giren Caner Turp, 16 Nisan 1992 doğumlu. Caner Turp yaş olarak şu an 28 yaşında. Özellikle ünlü ismin hayranları tarafından Caner Turp nereli sorusu da soruluyor. Futbolcu olan Turp’un Almanya, Herford doğumlu olduğu biliniyor. Ancak Caner Turp aslen nereli sorusuna dair net bir bilgi bulunmuyor.

caner turp kimdir

İlk olarak profesyonel maçına Aydınspor 1923 ile 16 Eylül 2012’de çıkan Turp, ilk golünü ise Tokatspor forması ile 16 Mart 2014 tarihinde Tarsus İdman Yurdu’na karşı attı. Şimdi Caner Turp hangi takımda oynuyor sorusuna da yanıt aranıyor. Ünlü futbolcu, Siverek Belediyespor takımında stoper olarak görev yapıyor. Altyapı kariyeri Beşiktaş’ta olan Turp, ardından Aydınspor, Tokatspor, Gümüşhanespor, Bayrampaşaspor, Van Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Dardanel, Muğlaspor ve Sinopspor formalarını giydi. Turp, 2019 yılında beri Siverek Belediyespor formasını giyiyor.

Caner Turp boyu da merak edilenler arasında. Turp, 1,83 metre boyundadır. Caner Turp Gizem Güven çifti, düğünlerindeki mutlu görüntüleriyle sosyal medyadaki takipçilerinden büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

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