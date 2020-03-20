Canik Belediyesi’nden “Evde Kal Kitabını Al” kampanyası

Samsun Canik Belediyesi, korona virüs salgınından korunmak için evinde salgın ile mücadele eden vatandaşlar için "Evde Kal Kitabını Al" kampanyası başlattı.

Korona virüsünün Türkiye’de de ortaya çıkması üzerine başlatılan “Evinde Kal Türkiye” çağrısına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’dan anlamlı bir destek geldi. Başkan Sandıkçı, "Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüs salgınından korunmak için evinden çıkmayan ve salgının etkilerini azaltmak noktasında gayret gösterenlere yönelik ’Evde Kal Kitabını Al’ kampanyası başlattık. Ülkemizin geleceği ve insanlarımızın sağlığı için başlattığımız bu kampanyamıza her hanemizin katılımını bekliyoruz. facebook.com/baskansandikci, twitter.com/ibrahimsandikci, instagram.com/ibrahimsandikci sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşan her haneye bir kitap ulaştıracağız. Hep birlikte kenetlenerek bu zor günleri atlatacağız" dedi.

“Kitaplarımız evlerinizde sizlere ilaç olacak”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınına karşı ilçemiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor. Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınını önlemenin en etkili yolu, sosyal mesafeyi koruyarak başka insanlarla temastan kaçınmaktır. Özellikle risk grubunda olan büyüklerimiz ile çocuklarımızın evde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmalarını önlemek zorundayız. Ülkemizin, çocuklarımızın geleceği için, sağlıklı yaşam için, özellikle yaşlılarımızın ve çocuklarımızın evde kalarak bu salgından korunmaları için ’Evde kal kitabını al’ kampanyamızla destek olmak istiyoruz” diye konuştu.