YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. CANiK M2 QCB tüm testleri başarıyla geçerek envantere girdi

CANiK M2 QCB tüm testleri başarıyla geçerek envantere girdi

04.08.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SYS Genel Müdürü Utku Aral: - "Türkiye'nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği ile ülkemizin ithal bağımlılığına son verirken, 2022 yılı içerisinde sevk edilmek üzere 2 bin adetin üzerinde de ihracat bağlantısı yapılmıştır"

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 Quick Change Barrel (QCB) , tüm Ar-Ge, test ve kalifikasyon süreçlerini başarıyla geçti.

CANİK'ten yapılan açıklamaya göre, son üç yıllık dönemde Ar-Ge ve ekipmanlara yönelik yaklaşık 600 milyon TL yatırım yapılan CANiK M2 QCB, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından da kalifiye edilerek envantere alındı.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, başarısını bir kez daha tescilledi. 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi kapsamında geliştirilen CANiK M2 QCB, Türkiye'nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olarak onaylandı. Yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar için son 3 yıllık dönemde 160 milyon TL Ar-Ge ve 440 milyon TL üzerinde de endüstriyelleşme yatırımı yapıldı. Tüm Ar-Ge, test ve kalifikasyon süreçlerini dünyadaki rakiplerinin performansının çok üzerinde, başarıyla tamamladı. Hızlı değiştirilebilir namlu özelliğine sahip CANiK M2 QCB, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabul edilen ve Türkiye'nin kalifiye ettiği en büyük kalibreli makineli tüfek olma başarısını da elde etti.

Türkiye'nin tek yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 45 günlük süre içerisinde Amerikan TOP ve NATO standartlarında 23 farklı testin hepsini hatasız ve tekrarsız tamamlayarak, daha önce görülmemiş bir sonuç elde etti. Bu kalifikasyon ve test sürecinde, 200 binin üzerinde mermi kullanıldı. Buzlanma ve kirlenme testlerini dünyada başarı ile tamamlayan tek silah olduğu gibi 20 bin namlu atım ömrü ile de dünya rekorunu kırdı. Bu test sonuçları ile dünyadaki tüm benzerlerinden çok daha üstün bir performans gösteren CANiK M2 QCB Türkiye Cumhuriyeti envanterine girdi.

- "Savunma sanayinin en büyük başarılarından biri"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SYS Genel Müdürü Utku Aral, halk arasında uçak savar olarak bilinen 12.7 mm makineli tüfeğin yerlileştirilmesi ve bu performans ile kalifiye edilmesinin Türkiye’nin savunma sanayinin en büyük başarılarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"CANiK markamız ile ülkemizin gücünü daha da ilerilere taşımaya devam ediyoruz. Ekibimizle birlikte yıllar süren Ar-GE ve muazzam bir çalışma sonucu hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği ile ülkemizin ithal bağımlılığına son verirken, 2022 yılı içerisinde sevk edilmek üzere 2 bin adetin üzerinde de ihracat bağlantısı yapılmıştır. Savunma Sanayii Başkanlığı, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetlerinin bizlere duyduğu güven ve verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Samsun Yurt Savunma olarak Türkiye’nin savunma sanayi alanında dünyanın yükselen değeri olması için çalışmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Melihat Gülses, Üsküdarlı müzikseverlerle buluştuMelihat Gülses, Üsküdarlı müzikseverlerle buluştu

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:56
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:25
Yatsı
22:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Perşembe

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Plus Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.