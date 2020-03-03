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Canik’ten Şehit Tayfun Pekel’e vefa

SAMSUN HABERLERİ  | 03.03.2020 13:15 | Son Güncelleme

İdlib’de Suriye rejiminin hain saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel’in ismi, evinin bulunduğu caddeye verilecek.Canik ilçesi Düvecik Mahallesi 482.

İdlib’de Suriye rejiminin hain saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel’in ismi, evinin bulunduğu caddeye verilecek.
Canik ilçesi Düvecik Mahallesi 482. Cadde’de doğup büyüyen Tayfun Pekel, 27 Şubat Perşembe günü görev yaptığı İdlib’de teröristlerce şehit edilmişti. Düvecik Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilen Pekel’in ismi Canik Belediye Meclisi’nin aldığı kararla yaşadığı caddeye verilecek.
Canik Belediye Meclisi Mart ayı birleşiminde oy birliğiyle alınan karar sonrası çalışmaları başlattı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel’in bu vatan uğruna can verdiğini, Canik Belediye Meclisi olarak ona sahip çıkmak ve hatırasını yaşatmak adına yaşadığı sokağa ismini verme kararı aldıklarını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Evladımız bu vatan için canını verdi. Biz de onun adını doğup büyüdüğü sokağa verme kararını aldık. Şehidimizin vatan, millet, bayrak, hürriyet uğruna canından geçmesinin yanında bu yaptığımızın çok kıymeti harbiyesi yok belki ama mühim olan yıllar geçse de şehidimizin adının unutulmaması ve kalıcı hale gelmesidir. Pekel evladımızla gurur duyuyoruz. Bu kararımızı komisyon çalışmaları netleşince en kısa sürece uygulamaya geçireceğiz. Bu hususta hassas davranan Belediye Meclis üyelerimize de hassaten teşekkür ediyorum” dedi.

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