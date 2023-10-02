MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman'ın son halini gören şaştı kaldı! Sırra kadem basmıştı

Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman'ın son halini gören şaştı kaldı! Sırra kadem basmıştı

02.10.2023 08:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim’in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı. 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde Tarık Akan ve Halit Akçatepe ile başrolleri paylaşan ve milyonları ağlatan başarılı ismin son hali gündem oldu. Şimdilerde 59 yaşında olan Kahraman Kıral bakın şimdi ne yapıyor...

Oyuncuları arasında Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı Canım Kardeşim unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan filmin çocuk yıldızına Kahraman Kıral hayat veriyordu. Kahraman Kıral’ın son halini görenler adeta tanıyamadı.

kahraman

Filmde parasızlığa rağmen keyifli bir yaşam sürdüren bir ailenin küçük kardeşlerinin kan kanseri olduğunu öğrenmelerinin ardından yaşadıkları anlatılıyordu.

canım-kardeşim-kahramanın-son-hali-şaşırttı

1972–76 yılları arasında çocuk oyuncu olarak on dört filmde rol alan Kahraman Kıral bu fimdeki oyunculuğu ile büyük beğeni toplamıştı.

kahraman-kıral

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan ünlü isim daha sonra sinemayı bıraktı.

kahraman-kıralın-son-halini-gören-şaştı kaldı

1976'da sinemayı bırakan Kahraman Kıral daha sonra mobilya sektörüne girip ticarete atıldı.

canım-kardeşim-çocuk-yıldız-son-hali

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı gün hem nişan hem kına yapmıştı! Düğün tarihini açıkladıAynı gün hem nişan hem kına yapmıştı! Düğün tarihini açıkladı
O sahne tepki topladı! Sosyal medya ayağa kalktıO sahne tepki topladı! Sosyal medya ayağa kalktı
Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni mesleği şaşırttı Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni mesleği şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Kahraman Kıral canım kardeşim Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.