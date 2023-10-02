Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman'ın son halini gören şaştı kaldı! Sırra kadem basmıştı

Oyuncuları arasında Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı Canım Kardeşim unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan filmin çocuk yıldızına Kahraman Kıral hayat veriyordu. Kahraman Kıral’ın son halini görenler adeta tanıyamadı.

Filmde parasızlığa rağmen keyifli bir yaşam sürdüren bir ailenin küçük kardeşlerinin kan kanseri olduğunu öğrenmelerinin ardından yaşadıkları anlatılıyordu.

1972–76 yılları arasında çocuk oyuncu olarak on dört filmde rol alan Kahraman Kıral bu fimdeki oyunculuğu ile büyük beğeni toplamıştı.

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan ünlü isim daha sonra sinemayı bıraktı.

1976'da sinemayı bırakan Kahraman Kıral daha sonra mobilya sektörüne girip ticarete atıldı.



