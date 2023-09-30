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Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

29.09.2023 16:11 | Son Güncelleme:
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İndirimli alışverişin keyfini sürmek ve avantajlarını yaşamak ister misiniz? Yanıtınız "Evet" ise doğru yerdesiniz. Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olmanın şimdi tam zamanı! Sizin için modadan ev yaşama, kişisel bakımdan elektroniğe en sevilen markaların indirimlerini seçtik. Fırsatları kaçırmamak için acele edin, işte detaylar!

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

İndirim dönemleri, alışveriş tutkunlarının fırsatları kaçırmamak için sabırsızlandığı zamanlar arasında yer alıyor. Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olmanın heyecanıyla dolu bu dönemler, ekonomik alışveriş yapma fırsatını da sunuyor. Bugün de Günün Fırsatları kapsamında Crocs'tan Levi's'a Cosori'den Philips'e birçok ünlü markanın en beğenilen ürünleri, indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. Sizin için %50'ye varan indirimleriyle öne çıkan markaları seçtik.

1. Bir kez kullanan konforuna hayran kalıyor: Crocs Terlikler

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Çocuğu, yaşlısı, genci yediden yetmişe herkesin ayağında görmeye alışık olduğumuz Crocslar son yılların en popüler terlik modelleri arasında yer alıyor. Crocs terliklerin birçok kişi tarafından tercih edilmesinin sebebi ultra konfor sunması! Moda dünyasına özgün tasarımıyla yeni bir soluk getiren Crocs terlikler rahatlık sunmasının yanında geniş renk skalası ve model seçeneği sayesinde de tarzınızı yansıtmanızı sağlıyor. Siz de adımlarınıza özgürlük getirecek bir Crocs'a sahip olmak istiyorsanız, kısa süreliğine indirimde olan Crocs modellerine mutlaka göz atmalısınız!

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2. Hem rahat hem şık: Puma Spor Ayakkabılar ve Terlikler

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Spor ayakkabı denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Puma'nın rahat, şık, dayanıklı ayakkabılarıyla ayaklarınıza hak ettiği konforu sunmaya ne dersiniz? Yanıtınız, "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Sportif şıklığınızı zirveye taşıyacak Puma spor ayakkabılarda kısa süreliğine indirim başladı. Renk renk, her tarza uygun, onlarca modeldeki bu fırsatları kaçırmayın.

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3. Tasarım ödüllü: Cosori 5,5 Litre XXL Airfryer

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Son yılların en gözde mutfak ürünlerinden biri olan airfryerlar, hem daha az yağ tüketmemizi sağlayarak sağlığımıza katkıda bulunuyor hem de pratik oluşuyla zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Siz de mutfakta azıcık yağ ile harikalar yaratmak, lezzetli ve sağlıklı yemeklerin tadını çıkarmak istiyorsanız çok gecikmeden bir airfryer almanızı tavsiye ederiz. Airfryer seçerken bilinen markaların kaliteli ve kullanıcılarından tam not alan modellerini tercih etmek oldukça önemli. Tam da bu noktada Cosori 5,5 Litre XXL Airfryer yüksek kullanıcı memnuniyetiyle göz dolduruyor. Şu anda yarı fiyatına satışta olan bu airfryer sizleri bekliyor.

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4. Yaşam alanınızın havasını değiştirin: Philips Hue Ürünleri

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Tüm ışıkları tek bir dokunuşla kapatmak, oturma odanızdan mutfağınıza, bahçenize hatta banyonuza kadar her yeri mükemmel bir aydınlatma ile donatmak ister miydiniz? Cevabınız "Evet." ise yeni nesil Philips Hue akıllı aydınlatmalarla tanışmanızın vakti geldi demektir. Yaşam alanınızın ambiyansını baştan aşağı değiştirecek, size büyüleyici bir deneyimin kapılarını aralayacak Philips Hue ürünleri son dönemlerde oldukça popüler. Işığı deneyimleme şeklinizi değiştiren, üstelik enerji tasarrufu da sunan bu ürünleri kullananlar çok seviyor. Akıllı cihazlarınızı eşleştirerek hızlı ve kolay şekilde kontrol de edebildiğiniz yeni nesil aydınlatmalara mutlaka bir şans vermelisiniz.

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5. Erkek giyimde rahatlık arayanlara: Jack&Jones Giyim Ürünleri

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Erkek giyim deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Jack Jones, kaliteli ve dayanıklı ürünleriyle oldukça seviliyor. Gömlekten şorta, boxerdan tişörte birçok kategoride ürünlerini erkek kullanıcılarla buluşturan markanın koleksiyonlarında modern çizgilere sahip, zamansız parçalar yer alıyor. Siz de Jack Jones kalitesini kombinlerinizde hissetmek isterseniz indirimde olan ürünlere bir göz atabilirsiniz.

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6. Hem spor hem şık modeller: Levi's Giyim Ürünleri

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Levi's, birbirinden şık jeanlerin yanı sıra ceket, gömlek, ayakkabı ve aksesuarlar da dahil olmak üzere geniş bir giyim yelpazesine sahip. Dünya çapında birçok kişinin gardırobunda yer alan klasik ve zamansız bir marka olan Levi's yüksek kalite, dayanıklılık ve şıklık ile özdeşleşiyor. Sizin de Levi's'ın en havalı parçalarını gardırobunuza ekleme zamanınız gelmedi mi? Levi's ürünlerini hazır indirimdeyken kaçırmayın deriz!

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7. Airfryersız mutfak kalmasın: Cosori Sıcak Hava Fritözü, 4,7 Litre

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Son zamanlarda ortalığı kasıp kavuran airfryerlardan siz de bir tane almak istiyor olabilirsiniz. Eğer istediğiniz özelliklere sahip, avantajlı bir cihaz arayışındaysanız Cosori Sıcak Hava Fritözü, ihtiyacınızı karşılayacak ürün olabilir. Ürün, pek çok olumlu yorumu ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor.Harika yemekler pişiren bu airfryer kısa süreliğine Günün Fırsatları kapsamında indirimde, kaçırmayın!

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8. İster çocuğunuz için ister kendiniz için alın: LEGO Setleri

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LEGO, yıllardır çocukların ve yetişkinlerin hayal gücünü şekillendiren eşsiz yapım setleriyle tanınan bir marka. Bugün ise kaçırılmayacak bir fırsat söz konusu! LEGO'nun ünlü markalarıyla işbirliği yaparak ürettiği setlerde büyük bir indirim dönemi başladı. Eğer çocukluğunuzda uzun süreli eğlence ve yaratıcılığın keyfini çıkardıysanız veya koleksiyonunuzdaki serilere yenilerini eklemek istiyorsanız, bu indirimleri kaçırmamalısınız. LEGO setleri, her yaştan insanın ilgisini çeken ve sınırsız olasılıklara izin veren parçalarıyla unutulmaz deneyimler sunuyor.

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9. Her beğeniye uygun: Adidas Giyim Ürünleri

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Adidas dünya çapında spor tutkunları tarafından adeta bir marka ikonu olarak kabul ediliyor. Yıllardır kaliteli ürünleri ve trendlere yön veren tasarımlarıyla ön plana çıkan marka, her beğeniye uygun spor ayakkabılarıyla olduğu kadar spor giyim ürünleriyle de göz dolduruyor. Adidas kalitesini hissettirecek ürünler arıyorsanız, markadaki indirimleri mutlaka keşfetmelisiniz

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10. Cilt bakımına önem verenlere: The Purest Solutions Cilt Bakım Ürünleri

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Doğal içeriklerden üretilen yüksek kaliteli güzellik ürünleri ile tanınan The Purest Solutions'un ürünleri bitki özleri, esansiyel yağlar, doğal yağlar ve diğer doğal bileşenler gibi saf ve organik içeriklerden formüle edilir. Ürünler yapay koruyucu maddeler, parabenler, sülfatlar, sentetik renklendiriciler ve diğer zararlı kimyasallar içermez. Siz de The Purest Solutions ile tanışıp hem cildinize hem çevreye bir iyilik yapmaya ne dersiniz?

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11. Tarzını konuşturmak isteyenlere: U.S. POLO ASSN. Giyim Ürünleri

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U.S. Polo Assn., her sezon beğeni toplayan ürünleriyle moda tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. U.S. Polo Assn.'ın klasik tasarımı ve yüksek kalitesiyle öne çıkan sweatshirtleri, hırkaları ve diğer giyim ürünleri tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için sizleri bekliyor. Şık ve klasik tasarımı sayesinde farklı kombinlerle rahatlıkla kullanılabilen U.S. Polo Assn. ürünleri günün fırsatları kapsamında indirimde. Spor ya da klasik tarzları benimseyenler için ideal bir tercih olan ürünleri incelemeye ne dersiniz?

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12. Kişisel eşyalarınızı güvenle taşıyın: United Colors of Benetton ve Pierre Cardin Çanta ve Valiz Modelleri

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Moda dünyasının sevilen markalarından United Colors of Benetton ve Pierre Cardin, uzun yıllara dayanan başarılı geçmişleri ve kaliteli, şık tasarımlarıyla herkesin gözdesi. Bu iki öncü markanın çanta ve valiz modelleri de oldukça seviliyor. Modern, minimalist ve zamansız tasarımı sayesinde birçok stil ile uyum sağlayabilen ürünleri hem günlük hayatta hem de iş seyahatlerinde fonksiyonel özellikleri ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Şimdi kısa süreliğine indirimde olan valiz ve çanta setlerini uygun fiyata satın almaya ne dersiniz?

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Bu içerik 29 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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