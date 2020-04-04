YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya 2 bin 430 noktada dezenfekte yaptı

Çankaya 2 bin 430 noktada dezenfekte yaptı

ANKARA HABERLERİ  | 04.04.2020 11:50 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, belediye birimlerinden başlayarak kamu kurumları, eczaneler, taksiler ve taksi duraklarını da kapsayan 2 bin 430 noktada dezenfekte çalışması yaptı.
Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çankaya’da vatandaşların sürekli kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere birçok noktada çalışma yapan Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, okul, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, kamu kurumları gibi alanları dezenfekte etti. Kritik sürecin başlamasından bu yana Çankaya Belediye Başkanlığında 4 kez dezenfekte çalışması yapan ekipler, Birleşmiş Milletler binası, Çankaya Nüfus Müdürlüğü, Çankaya Kaymakamlığı, Çankaya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, İçişleri Bakanlığı Ana ve Hizmet Binaları, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı karakollar, 250 Polis Koruma Noktası, TSK’ya bağlı 4 birim, Çankaya Posta Dağıtım Merkezi, Çankaya Halk Eğitim Merkezi, Bahçelievler Türk Telekom, Cevizlidere Sağlık Bakanlığı Çağrı Merkezi Binası, DİSK Genel-İş ana binası ve misafirhanesi gibi birçok noktada çalışmalarını tamamladı.
Çankaya’daki 6 vergi dairesini de dezenfekte eden ilaçlama birimi ekipleri, 114 muhtarlık binası, 70 PTT, 13 okul, 602 eczane, 250 taksi durağı, bin 120 taksi ve 64 Aile Sağlığı Merkezini dezenfekte etti. Çankaya Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 2 kez dezenfekte edilen Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışmalarını periyodik olarak sürdürecek. Belediye, korona virüs tehlikesinin başlamasıyla birlikte kreşlerinde, Çankaya Evlerinde ve kültür ve sanat merkezlerini de dezenfekte etti. Belediye ekipleri bazı medya kuruluşlarında da dezenfekte çalışması yaptı.
Öte yandan yaklaşan yaz aylarına yönelik çalışmalarını da yürüten Çankaya Belediyesi İlaçlama birimi ekipleri, uçkunla mücadeleye de başladı. Toplum sağlığını tehdit edecek sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarının üremelerini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar kapsamında larva mücadelesi gerçekleştirildi. Çalışmalarında insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen ilaç kullanımına özen gösteren ekipler, Çankaya sınırlarında belirlenen 24 jit alanında (bataklık, su birikintisi) çalışmalarına devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:21
Öğle
12:57
İkindi
16:32
Akşam
19:23
Yatsı
20:43

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Kentpark Eczanesi
Cankaya
Berk Eczanesi
Cankaya
Yeni Betül Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Baysal Eczanesi
Mamak
Arısoy Eczanesi
Mamak
Mimoza Eczanesi
Cankaya
Yeni Dostlar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Kalecik Belediyesinden yaşlı vatandaşlara destek

Kalecik Belediyesinden yaşlı vatandaşlara destek

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.