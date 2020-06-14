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Çankaya Halk Kart’a başvurular sürüyor

ANKARA HABERLERİ  | 14.06.2020 12:11 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakit desteği sağladığı ‘Çankaya Halk Kart’ın 7.

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakit desteği sağladığı ‘Çankaya Halk Kart’ın 7. dönem başvuruları sürüyor. 400 TL nakdi destek sağlayan Halk Kart’a başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı girişinde bulunan Halk Kart Bürosuna 17 Temmuz’a kadar yapılabilecek.
Çankaya Halk Kart’ın 7. Dönem başvuruları devam ediyor. Başvuruların Çankaya Belediyesine yapıldığı uygulamada, sosyal inceleme, belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi, 400 TL nakit destek sağlayan Kartı, hane bireylerinden kadına veriyor. Çankaya Halk Kart’a sahip olanlar diledikleri yerden alış veriş yapma imkanı buluyor.
Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 300’e yakın hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya’da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor. Uygulamadan bugün itibariyle 898 hane yararlanıyor.

Başvuru şartları
Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının bulunmaması gerekiyor. Başvuru şartlarına Çankaya Belediyesinin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin Ziya Gökalp Caddesi numara 11’de bulunan hizmet binasının girişine kurulan Halk Kart Bürosunda başvuruda bulunabiliyor. Vatandaşlar ayrıca (0312) 458 90 62’den 3910 - 3911 - 3912 - 3913 dahili numaraları arayarak bilgi alabiliyor.
Çankaya Halk Kart’a başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı girişinde bulunan Halk Kart Bürosuna 17 Temmuz’a kadar yapılabilecek.

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