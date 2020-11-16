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Çankaya temizlik nöbetinde

ANKARA HABERLERİ  | 16.11.2020 14:42 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde daha da önem kazanan temizlik konusunda ilçenin 123 mahallesinde birden tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.Çankaya Belediyesi, temizlik hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde daha da önem kazanan temizlik konusunda ilçenin 123 mahallesinde birden tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Çankaya Belediyesi, temizlik hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bir kez daha önem kazanan temizlik konusunda titizlikle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, 123 mahallede günlük 1200 ton çöp toplayabilecek sistemi kurdu.
Temizlik araç filosunu yenileyen Çankaya Belediyesi yenilenmiş 120 araç ve 595 personel ile gecesini gündüzüne katarak temizlik çalışmalarını eksiksiz yerine getiriyor. Trafik yoğunluğuna göre çöp toplama saatlerini ayarlayan ve 20.00-05.00 ile 05.00-20.00 saatleri arasında konteynerlerde bulunan çöpleri toplayan Çankaya Belediyesi temiz bir Çankaya sloganıyla hareket ediyor. Çöp toplama araçlarının yanı sıra su tankeri, kepçe, konteyner yıkama araçları ile süpürge araçları da temizlik çalışmalarında kullanılabilecek.

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