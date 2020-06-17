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Çankaya’da kurban satış alanı için başvurular 18 Haziran’da başlıyor

ANKARA HABERLERİ  | 17.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin Mühye’deki kurban satış alanı için başvurular 18 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

Çankaya Belediyesinin Mühye’deki kurban satış alanı için başvurular 18 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuran satıcılar için satış yerleri 3 Temmuz’da kura ile belirlenecek.
Çankaya’da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Çankaya Belediyesinin Mühye’de bulunan kurban satış yeri tahsisi ile ilgili başvurular, 18 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Kurban satış alanı için başvurularını yapacak vatandaşlara eşit hizmet vermek amacıyla yer tahsisleri, 3 Temmuz’da yapılacak kura ile belirlenecek. Yedeklerin de belirleneceği kura sonucunda hak kazananların boş bıraktığı yerlere 7 Temmuz’da yerleşim yapılacak. Başvurularda ise 3 bin 500 TL çadır tahsis bedelinin 500 TL’si talep edilirken, Çankaya Belediyesi kurada yer tahsisi yapılan vatandaşların toplam ödeme tutarından bu bedeli düşecek. Kurada yer tahsisi çıkmayanların yatırdıkları 500 TL ise iade edilecek. Başvurular dilekçe ile Çankaya Belediyesinin Şehit Gönenç Caddesi Maltepe yerleşkesinde bulunan Zabıta Müdürlüğüne yapılacak. 3 Temmuz’da yapılacak kura çekimi de yine aynı yerde yapılacak.

Satış yerinde korona virüs önlemi alınacak
Belediye bu yıl kurban satış alanında yeni tip korona virüse karşı önlemler alarak, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda düzenleyecek. Zabıta, Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetler, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri koordinasyonu kurarak ekiplerle hizmet verecek Belediye, vatandaşların sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlayacak.

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