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Çankaya’dan 21 bin 908 noktada dezenfeksiyon

ANKARA HABERLERİ  | 11.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 virüsünü küresel salgın ilan ettiği Mart ayından bu yana 21 bin 908 noktada dezenfeksiyon çalışması yaptı.Çankaya Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde önlemlerini artırarak sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 virüsünü küresel salgın ilan ettiği Mart ayından bu yana 21 bin 908 noktada dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Çankaya Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde önlemlerini artırarak sürdürüyor. Halk sağlığını ön planda tutan Çankaya Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temasın yoğun olduğu ve virüsün bulaşma ihtimalinin bulunduğu kamu kurumları, ibadethaneler, aile sağlık merkezleri, eczaneler, kuaför ve berber salonlarında dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye, Mart ayından bu yanan toplam 21 bin 908 noktada dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ekipler, 204 kamu kurumu, 425 okul, 144 cami, 2 bin 125 berber ve kuaför, 2 bin 366 eczane, 925 aile sağlığı-pandemi merkezi, 364 polis karakolu ve koruma noktası, 173 PTT, 14 bin 672 resmi kurum, taksi ve pandemi kurulu araçları ve karantinadaki 510 binada dezenfeksiyon çalışması yaptı. Periyodik olarak planlanan çalışmaların yanı sıra ekipler, belediyeye ulaşan her türlü talebe de yanıt veriyor.
Yerel yönetimler düzeyinde yapılması gereken ne varsa eksiksiz yaptıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tüm kurumlar olarak yoğun bir çaba gösteriyoruz. Türkiye’nin en büyük ilçesi olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Pandeminin ilk gününden bu yana Çankaya Belediyesi olarak tüm birimlerimizle yoğun bir çaba ve mücadele veriyoruz” diye konuştu.

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