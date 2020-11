Çankaya’dan pandemi dayanışması

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, berber ve kuaförlere, öğretmenler ile çocuklara maske ve kolonya, taksicilere maske ve dezenfektan dağıtacaklarını açıkladı. Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle hayatın eskisi gibi olmadığı şu günlerde Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya’da yerel yönetimler düzeyinde pandemiyle mücadele konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Taşdelen, bu günleri dayanışma, yardımlaşma ve birlikte hareket ederek atlatacaklarına inandığını söyledi. Çankaya’da 65 yaş üzeri nüfusun yoğunluğuna dikkati çeken Taşdelen, “Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya’da 65 yaş ve üzeri nüfus oldukça fazla. Bu nüfusun da büyük çoğunluğunu yalnız yaşayan veya aile yakınları Ankara’da olmayan yurttaşlarımız oluşturuyor. Biz Çankaya Belediyesi yönetimi ve çalışanları olarak sürecin ilk gününden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Onların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve iyi ki Çankaya’da yaşıyoruz demeleri için çabaladık. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın market alışverişlerini ve eczane ihtiyaçlarını Destek Merkezimiz aracılığıyla karşılamaya devam ediyoruz. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Destek Merkezimizin 458 90 30 numaralı telefonu arayarak alışveriş taleplerini iletebilirler. Biz imkanlarımız ölçüsünde her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.

"Her kesimin yanında olduk"

Pandemi sürecinin getirdiği olumsuzluklarla baş etmeye çalışan her yurttaşa imkanları dahilinde destek verdiklerini ifade eden Taşdelen, “Aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra bu süreçten hastalık konusunda çok etkilenen eczanelerde düzenli aralıklarla ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Kamu kurumlarında, taksi duraklarında, taksilerde, camilerde, okullarda da dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. İlçemizde yer alan gelir düzeyi düşük yurttaşlarımıza yardım kolileri verdik. Çocuklarımızın eğitimlerini sürdürebilmeleri için kırtasiye ve kitap seti, okul çantası yardımında bulunduk. Halkın her kesimine doğrudan dokunan hizmetlerimiz oldu ve olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Pandemi sürecinin en az hasarla atlatılması dileğinde bulunan Taşdelen, “Biz dayanışmayı ve yardımlaşmayı önemseyen bir milletiz. Halkın sağduyusuyla birlikte bu zor günleri de atlatacağımızdan kuşkum yok. Salgın nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Sizlerin sağlığını düşünmek de bizim görevimiz. Bu günleri birlik ve dayanışma içinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak hep birlikte aşacağız. Yerel yönetimler düzeyinde bize düşen görev ne ise yapmaya çaba gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza, berber ve kuaför esnafımıza, öğretmenlerimize, çocuklarımıza maske ve kolonya, taksicilerimize maske ve dezenfektan dağıtımında bulunacağız” diye konuştu.