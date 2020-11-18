Çankaya’dan pandemi dayanışması

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, berber ve kuaförlere, öğretmenler ile çocuklara maske ve kolonya, taksicilere maske ve dezenfektan dağıtacaklarını açıkladı.

Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle hayatın eskisi gibi olmadığı şu günlerde Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya’da yerel yönetimler düzeyinde pandemiyle mücadele konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Taşdelen, bu günleri dayanışma, yardımlaşma ve birlikte hareket ederek atlatacaklarına inandığını söyledi. Çankaya’da 65 yaş üzeri nüfusun yoğunluğuna dikkati çeken Taşdelen, “Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya’da 65 yaş ve üzeri nüfus oldukça fazla. Bu nüfusun da büyük çoğunluğunu yalnız yaşayan veya aile yakınları Ankara’da olmayan yurttaşlarımız oluşturuyor. Biz Çankaya Belediyesi yönetimi ve çalışanları olarak sürecin ilk gününden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Onların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve iyi ki Çankaya’da yaşıyoruz demeleri için çabaladık. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın market alışverişlerini ve eczane ihtiyaçlarını Destek Merkezimiz aracılığıyla karşılamaya devam ediyoruz. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Destek Merkezimizin 458 90 30 numaralı telefonu arayarak alışveriş taleplerini iletebilirler. Biz imkanlarımız ölçüsünde her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.