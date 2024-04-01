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Çankırı Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Esen, seçim sonuçlarını değerlendirdi:

AA AA
01.04.2024 08:48
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Çankırı Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen MHP'li İsmail Hakkı Esen, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Çankırı Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Esen'in kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesini kutladı.

MHP ve Türk bayrakları taşıyan grup, sloganlar attı. Bazı partililer araç konvoyu oluşturdu, kutlamalar sırasında havai fişek gösterisi yapıldı.

Esen, burada yaptığı konuşmada, her zaman vatandaşın hizmetkarı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Zor şartlara rağmen bugüne kadar 178 proje yaptıklarını belirten Esen, "Allah'ın izni ile benim hemşehrilerim kimin çalışıp kimin çalışmadığını gayet iyi biliyor. 'Algı belediyeciliği yapılıyor' denildi, algı belediyeciliği mi gönül belediyeciliği mi, işte herkes görsün buradan. Yaptıklarımızı anlatırken dahi 'Algı yapıyorsunuz' dediler. Öksüz garip şehrimde beytülmale sahip çıkmak için, Çankırı'nın hak ettiği noktaya gelmesi için gayret ettik. Rabb'ime şükürler olsun, O'na sığındım, 'Cenab-ı Allah doğrunun yanındadır' dedik. Çankırı tarihi bir farkla gereken cevabı vermiştir." diye konuştu.

Yerel Seçim 2024


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İsmail Hakkı Esen Yerel seçim Belediye başkanı Çankırı

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