YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı Belediyesinden ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara para yardımı

Çankırı Belediyesinden ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara para yardımı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 25.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Çankırı Belediyesinden ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara para yardımı

Çankırı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 74 vatandaşa para yardımı yaptı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı yazılı açıklamada, nakdi yardımların zabıta ekiplerince 74 ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını bildirdi.

Sıkıntılı günlerin destekle atlatılacağını vurgulayan Esen, şunları kaydetti:

"Dışarı çıkma yasağı kapsamına giren değerli büyüklerimiz için Valiliğimiz bünyesinde hizmete açılan Alo 122 Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Bizler de 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi yardım yaparak, mağduriyetlerini en aza indirgemeye destek olmak istedik. Bizim için her vatandaşımız kıymetli. Bu süreçte birbirimizi ayakta tutacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdilerSokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
Anahtar Kelimeler:
65 yaş ve üstü Çankırı Çankırı belediyesi İsmail Hakkı Esen Yardım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kozan Belediyesine barınak cezası

Kozan Belediyesine barınak cezası

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Çankırı Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:08
Sabah
06:34
Öğle
12:57
İkindi
16:25
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

Çankırı Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

İncebay Eczanesi
Merkez
Karatekin Eczanesi
Merkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Semih Eczanesi
Cerkes
Eldivan Eczanesi
Eldivan
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Önder Eczanesi
Kursunlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çankırı merkezli komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında bir tutuklama

Çankırı merkezli komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında bir tutuklama

Yaran Müzikleri Albüm Yapılıyor

Yaran Müzikleri Albüm Yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.