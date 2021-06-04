Çankırı Valiliğinden şehit Karsavuranoğlu adına yapılacak parkla ilgili iddialara ilişkin açıklama:

Çankırı Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan Çankırılı Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun adına yapılacak parkla ilgili habere ilişkin açıklamada bulundu.

Şanlı bayrağın ilelebet dalgalanması için canlarını feda eden şehitlerin hiçbir değerle ölçülmeyecek eşsiz kahramanlıklarının büyük bir saygı ve minneti hak ettiği vurgulanan yazılı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin üzerimizdeki hakları hiçbir suretle ödenmeyecek kadar büyüktür." ifadesine yer verildi.

Çankırı'nın nüfusuna oranla "şehitler diyarı" unvanını hak edecek ölçüde şehidi bağrında barındırdığına işaret edilen açıklamada şehitlerin emanetleri olan ailelerine devletin layıkıyla sahip çıkmak üzere tüm imkanlarıyla seferber olduğu belirtildi.

Şehit ailelerinin ve gazilerin söyledikleri her sözün baş tacı olduğu aktarılan açıklamada, "Onlara karşı sorumluluklarımızı ne yapsak yerine getiremeyiz. İlimizdeki tüm kamu görevlileri tarafından şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz planlı bir şekilde düzenli olarak ziyaret edilmekte, talep ve fikirleri alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.