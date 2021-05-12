Çankırı Valisi Ayaz bayramda da Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı yaptı:

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine bayram süresince de uymaları çağrısında bulundu.

Çankırı'da şehit yakınları ve protokol üyeleri, arife günü dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Çankırı Valisi Ayaz ve protokol üyeleri, şehit mezarlıklarını ziyaret etti.

Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkese huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti.

Bayram için il genelinde gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Ayaz, "İnşallah bu şekilde geçirdiğimiz son bayram olur diyoruz. Kurallara, tedbirlere uyalım. Acil ihtiyaçlar için dışarı çıkma ihtimali olduğu için vatandaşın bir hareketi söz konusu. Bayramlaşma, büyükleri ziyaret, sarılmalar vesaireler bunların olmamasını istiyoruz." dedi.

Salgın Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptıkları görüşmelerde aile için bulaşının, geçen aya göre yüzde 20 arttığını belirten Ayaz, şunları kaydetti: