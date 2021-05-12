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Çankırı Valisi Ayaz bayramda da Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı yaptı:

12.05.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu şekilde geçireceğimiz son bayram mümkün olduğunca evlerimizde kalalım, teknolojiden faydalanarak bayramlaşalım"

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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine bayram süresince de uymaları çağrısında bulundu.

Çankırı'da şehit yakınları ve protokol üyeleri, arife günü dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Çankırı Valisi Ayaz ve protokol üyeleri, şehit mezarlıklarını ziyaret etti.

Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkese huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti.

Bayram için il genelinde gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Ayaz, "İnşallah bu şekilde geçirdiğimiz son bayram olur diyoruz. Kurallara, tedbirlere uyalım. Acil ihtiyaçlar için dışarı çıkma ihtimali olduğu için vatandaşın bir hareketi söz konusu. Bayramlaşma, büyükleri ziyaret, sarılmalar vesaireler bunların olmamasını istiyoruz." dedi.

Salgın Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptıkları görüşmelerde aile için bulaşının, geçen aya göre yüzde 20 arttığını belirten Ayaz, şunları kaydetti:

"Vakalarımızda hızlı bir düşüş var malumunuz, her geçen hafta bir önceki haftadan daha iyi oluyor. Onun için bayramdan sonra yeni bir artış görmek istemiyoruz. Yeni hastalarımızı hastaneye alalım, yoğun bakıma alalım istemiyoruz. Bunun da en temel sebebi vatandaşlarımızın tedbirlere uyumu olacak. Onun için bu şekilde geçireceğimiz son bayram mümkün olduğunca evlerimizde kalalım, teknolojiden faydalanarak bayramlaşalım. İnşallah bayramdan sonra bir normalleşme süreci yaşanacak kurbandan sonra da umuyoruz ki bu tedbirler olmadan hep beraber geçirelim istiyoruz."

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