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Çankırı Valisi Ayaz'dan KKKA hastalığı açıklaması:

28.06.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu yıl önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir gencimizi de bu hastalıktan kaybettik"

Çankırı Valisi Ayaz'dan KKKA hastalığı açıklaması:

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Vali Ayaz, Kurşunlu ilçesi muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan KKKA hastalığının kentte çok sayıda vaka ile yeniden ortaya çıktığını belirtti.

İl genelinde 9 kişinin KKKA hastalığı nedeniyle hastanelerde tedavi altında bulunduğunu aktaran Ayaz, "Bu hastalıkla ilgili vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Kene vakasıyla karşılaşıldığında vatandaşlarımızın keneyi çıkarmakla uğraşmayıp derhal sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu yıl önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir gencimizi de bu hastalıktan kaybettik. Bu hastalıkta zamanında müdahale ile tedavi mümkün." ifadesini kullandı.

Ayaz, Kovid-19'un da bir süredir gündemlerinde bulunmadığına dikkati çekerek "Yine de belirti gösteren vatandaşlarımız varsa mutlaka sağlık kurumlarına başvursunlar. Aşı olmayan vatandaşlarımız da aşılarını gecikmeden yaptırmalı." dedi.

Muhtarlardan yağış konusunda bölgelerinde tedbirli olmaları ve vatandaşları olumsuzluklara karşı uyarmalarını isteyen Ayaz, "Yağışlar bir süre daha devam edecek. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca hareketli olmamalı, dere yataklarından uzak durmalı ve açık arazide yıldırıma karşı dikkatli olmalı. Birkaç gün sonra havaların mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Çankırı Valisi Ayaz'dan KKKA hastalığı açıklaması

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