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Çankırı'da araçlarında kaçak içki bulunan 2 zanlı yakalandı

25.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da araçlarında kaçak içki bulunan 2 zanlı yakalandı

Çankırı'da araçlarında kaçak içki bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çubuk-Şabanözü kara yolunda yaptıkları yol kontrolü sırasında bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 55 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi. Araçta bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

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Çankırı Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:58
Öğle
12:53
İkindi
16:37
Akşam
19:37
Yatsı
21:03
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

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