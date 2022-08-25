Çankırı'da araçlarında kaçak içki bulunan 2 zanlı yakalandı

Çankırı'da araçlarında kaçak içki bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çubuk-Şabanözü kara yolunda yaptıkları yol kontrolü sırasında bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 55 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi. Araçta bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.



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