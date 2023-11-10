Çankırı’da aranan 69 şahıs yakalandı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için 2-8 Kasım tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı çalışma yürütüldü. Ekipleri tarafından yapılan operasyon, devriye ve yol kontrol çalışmalarında, ‘hakaret’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’tehdit’, ‘kasten yaralama’, ’konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ gibi suçlardan aranan 69 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

