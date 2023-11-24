Çankırı’da aranan 84 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 16 Kasım - 22 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda ‘kasten yaralama’ suçundan 2, ‘ülkeye yasadışı yollarla giriş’ suçundan 32, ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan 2, ‘mala zarar verme’ suçundan 2, ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan 3 ve diğer suçlardan 19’ olmak üzere toplam 60 şahıs gözaltına alındı. Yol kontrolü çalışmalarında ise ‘dolandırıcılık’ suçundan 2, ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan’ 2, ve diğer suçlardan 20 olmak üzere aranan toplam 24 şahıs yakalandı.

Operasyonlar ve yol kontrolü faaliyetlerinde gözaltına alınan toplam 84 şahıslar, işlemlerinin ardından adliyelere sevk edildi.

