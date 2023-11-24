YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı’da aranan 84 kişi yakalandı

Çankırı’da aranan 84 kişi yakalandı

24.11.2023 10:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da aranan şahıslara yönelik, 16-22 Kasım tarihileri arasında yapılan çalışmalarda 84 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 16 Kasım - 22 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda ‘kasten yaralama’ suçundan 2, ‘ülkeye yasadışı yollarla giriş’ suçundan 32, ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan 2, ‘mala zarar verme’ suçundan 2, ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan 3 ve diğer suçlardan 19’ olmak üzere toplam 60 şahıs gözaltına alındı. Yol kontrolü çalışmalarında ise ‘dolandırıcılık’ suçundan 2, ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan’ 2, ve diğer suçlardan 20 olmak üzere aranan toplam 24 şahıs yakalandı.

Operasyonlar ve yol kontrolü faaliyetlerinde gözaltına alınan toplam 84 şahıslar, işlemlerinin ardından adliyelere sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir’de sis manzaraları mest ettiEskişehir’de sis manzaraları mest etti
Tekirdağ’da Öğretmenler Günü kutlamalarıTekirdağ’da Öğretmenler Günü kutlamaları
Kars'ta evinde 15 düzensiz göçmen bulunan firari insan kaçakçısı yakalandıKars'ta evinde 15 düzensiz göçmen bulunan firari insan kaçakçısı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 24 Kasım Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:35
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:53

Çankırı Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Cuma

Akif eczanesi
Atkaracalar
Karaagaç eczanesi
Kursunlu
Günay eczanesi
Orta
Şifa eczanesi
Sabanozu
Şifa eczanesi
Kizilirmak
Eda eczanesi
Yaprakli
Semih eczanesi
Cerkes
Tümünü Göster
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.