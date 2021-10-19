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Çankırı'da Atatürk büstüne saldıran şüpheli tutuklandı

19.10.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da Atatürk büstüne saldıran şüpheli tutuklandı

Orta ilçesinde Atatürk büstüne saldıran zanlının tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde Orta ilçesi Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu önünde bulunan Atatürk büstünün kırılmış halde olduğu ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu, saldırıyı gerçekleştiren Ö.D. isimli şüphelinin yakalandığı ve çıkarıldığı makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

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