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Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen zanlı yakalandı

21.12.2023 08:11 | Son Güncelleme:
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Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen zanlı yakalandı

İddiaya göre, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İ.D. (40) ile babası Hasan D. (68) arasında 2 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalıştı.

Hasan D'den bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evin olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin evde yaptığı aramada, sobada Hasan D’ye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu.

Olayla ilgili ifadesi alınan İ.D, babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Gözaltına alınan İ.D’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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cinayet Çankırı soba

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