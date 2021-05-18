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Çankırı'da boşanan çift ile yakınlarının kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

18.05.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da boşanan çift ile yakınlarının kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Çankırı'da boşanan çift ile yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Boşanan çift ile yakınlarının Buğdaypazarı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde karşılaşmasının ardından kavga çıktı.

Kavgayı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis yatıştırdı, S.Ç, O.Ç, T.G. gözaltına alındı.

Olayın cep telefonuyla çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

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