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Çankırı'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi yakalandı

02.07.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi yakalandı

Çankırı'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi yakalandı

Çankırı'da ehliyet sınavına ses ve görüntü kaydedici cihazla girmeye çalışan şüpheliyle iş birliği yaptığı 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 29 Haziran'da yapılan ehliyet sınavına ses ve görüntü kaydedici cihazla girmeye çalışan yabancı uyruklu S.A.K.A ile iş birliği içinde bulunduğu tespit edilen ve olay yerinden kaçan H.S, Ö.M. ve E.T. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yakalandı.

Zanlıların araç ve üst aramalarında 1200 dolar, 1850 lira ile başkaları adına düzenlenmiş sınav giriş belgeleri, el telsizi, kamera, çok sayıda SIM kart, kulaklık pili, nüfus cüzdanı, kulak içi mikrofon ve çok sayıda ses ve görüntü kaydedici aparat ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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