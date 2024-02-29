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Çankırı’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İHA İHA
29.02.2024 07:58
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Çankırı’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Çankırı’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, İl merkezine bağlı Değim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. yönetimindeki 06 DHS 564 plakalı otomobil, O.S. idaresindeki 18 KU 688 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve araç içerisinde bulunan S.Y. D.U. ve S.Y yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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