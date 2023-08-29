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Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

29.08.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Çankırı Eldivan kara yolu Yukarıyanlar mevkisinde, Y.E.B. (25) idaresindeki 18 DR 181 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.K. (33) yönetimindeki 06 GDD 93 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.L.K. (27), Ö.K. (6), E.K. (6 günlük), Ö.L. (20) ve M.G. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Karayolları ekipleri de bölgede temizlik çalışması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çankırı Eldivan

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Çankırı Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Salı

Akif eczanesi
Atkaracalar
Şifa eczanesi
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Şifa eczanesi
Sabanozu
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