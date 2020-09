Çankırı’da ’İtfaiye Haftası’ kutlandı

Çankırı Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 306. yıl dönümünü düzenlediği etkinlikle kutladı.

1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü’ne dönüşen ve 25 Eylül 1923’te ise bir belediye hizmeti olarak kabul edilen itfaiyecilik mesleği, 306 yıldır halkın can ve mal güvenliğini sağlıyor. Her yıl 23 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

İtfaiye erleri ile bir araya gelen Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İtfaiye Teşkilatı’nın 306. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlediği programda kentteki tüm canlılara elini uzatmak için 7 gün 24 saat hazır beklediklerini söyledi.

"İtfaiyemiz her yere ve her şeye yetişmeye çalışıyor"

İtfaiye Müdürlüğünün hizmetleri ile halkın en çok takdir ettiği birimlerden birisi olduğunu anlatan Esen, “İtfaiye erlerimiz, sağladığımız teknik donanım, araç filosu ve aldıkları nitelikli eğitimler ile tüm canlıların yardımına koşmaya devam etmektedir. Başarılı müdahalelerinden dolayı itfaiye personelimi tebrik ediyor, bu vesile ile tüm itfaiyecilerimizin ’İtfaiye Haftası’nı kutluyorum. İtfaiye erlerimiz, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri de titizlikle uyguladı. Çankırı İtfaiyesi ne yapıyor derseniz, cevap çok nettir. Her yere ve her şeye yetişmeye çalışıyor. Bizim çalışanlarımızdan beklentimiz ise kurumumuza ve şehrimize aidiyet duygularını daha da geliştirmeleri ve yaptıkları işi sahiplenmelidir" dedi.