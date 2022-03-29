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Çankırı'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

29.03.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Çankırı'nın Orta ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçede haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda olayda kullanılan araç ve çalınan 185 metre kablo, Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu, olayla ilgili 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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