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Çankırı'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.09.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ödek-Karakoçaş köyü yol ayrımı mevkisinde Celal K. (74) idaresindeki 06 VCD 23 plakalı otomobil ile Ramazan G. yönetimindeki 06 FH 6573 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Fadik Koçak (71) olay yerinde hayatını kaybederken sürücüler yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Çankırı Şabanözü İtfaiye kaza

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