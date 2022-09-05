Çankırı'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi yaşamını yitirdi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, orman işçisi İbrahim L, Mülayim köyü mevkisinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim L. kurtarılamadı.



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