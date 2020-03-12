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Çankırı’da koronavirüs tedbirleri

ÇANKIRI HABERLERİ  | 12.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Çankırı Belediyesi, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından aldığı önemleri arttırdı.

Çankırı Belediyesi, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından aldığı önemleri arttırdı. Dezenfekte çalışmaları kapsamında vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlar, Sağlık Bakanlığından onaylı solüsyonlar ile temizlendi.
Şehir içi topluma taşıma araçlarında ve belediye otobüslerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Çankırı Belediyesi, ilaçlama ağını genişletti. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu taşıma araçlarının yanı sıra şehir içi parklardaki oyun grupları, kameriyeler, banklar, spor aletleri ile belediye mezbaha kesim alanı, Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi atölyeleri, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi, Tarihi Çamaşırhane Müzesi, Buğday Pazarı Medresesi, Çivitçioğlu Medresesi, otobüs terminali, Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi ve belediye hizmet binası da dezenfekte edildi. Belediyenin her katında virüse karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme panoları oluşturduklarını belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Tüm dünyayı sarsan virüsle ilgili Sağlık Bakanlığımız çok titiz bir çalışma yürüttü. Bizler de bu çalışmaya etkin bir mücadele ile yerelden destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Halkımızın da paniklemeden, hijyen kurallarına dikkat ederek sürece katkı sağlamalarını bekliyoruz” dedi.

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