Çankırı'da sağanak etkili oldu

Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini de su basarken, kentin içinden geçen Tatlı Çayı'nın debisi yükseldi.
Çankırı Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyun tahliyesini sağladı.
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