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Çankırı'da sağanak etkili oldu

30.06.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da sağanak etkili oldu

Çankırı'da sağanak etkili oldu

Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini de su basarken, kentin içinden geçen Tatlı Çayı'nın debisi yükseldi.

Çankırı Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyun tahliyesini sağladı.

Çankırı'da sağanak etkili oldu

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Çankırı Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:14
Sabah
05:11
Öğle
12:54
İkindi
16:53
Akşam
20:27
Yatsı
22:16
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

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