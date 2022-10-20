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Çankırı'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

20.10.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Çankırı'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Çankırı'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarını işleyenlere yönelik yürütülen çalışmada, Çerkeş ilçesi Bozoğlu köyü bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1 adet kemer, 1 adet kuş başlı figür, 2 adet sikke, 1 adet vazo, çeşitli çap ve ebatlarda 23 madeni parça, 6 dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Çankırı tarihi eser jandarma operasyon

Çankırı Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:55
Öğle
12:35
İkindi
15:36
Akşam
18:06
Yatsı
19:25
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

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