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Çankırı'da üniversite öğrencisinin tekerlekli sandalye ihtiyacı Rektör Ayrancı tarafından karşılandı

21.01.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Çankırı'da üniversite öğrencisinin tekerlekli sandalye ihtiyacı Rektör Ayrancı tarafından karşılandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, üniversite öğrencisi bedensel engelli kızı için tekerlekli sandalye isteyen babanın talebini yerine getirdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gören Eda Ebrar Bilgili'nin babası Furkan Bilgili, sosyal medyadan Rektör Ayrancı'ya mesaj attı. Bilgili, mesajında kızının hareket etmekte güçlük çektiği eski tekerlekli sandalyesinin yenisine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Mesajı gören Ayrancı, ihtiyaç sahibi öğrencisi için akülü tekerlekli sandalye aldı ve Bilgili ailesinin evine götürerek teslim etti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak kendilerini büyük bir aile olarak gördüklerini söyledi.

Sosyal medya üzerinden kendisine çok sayıda mesaj geldiğini, yapılması mümkün olan şeyleri yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Ayrancı, "Furkan Bey’in mesajı da gayet insani bir talepti. Bize emanet edilen öğrencilerin üzerimizde hakkı olduğuna inanıyorum. Ebrar için uykusuz geçirdiğim geceler oldu. Çünkü yapılabilecek bir şey var ve biz yapamıyorsak bu bir vebaldir." dedi.

Öğrencisinin ihtiyacını bir şekilde karşıladıkları için büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Ayrancı, "Bizim için en büyük mutluluk bize inanıp başka bir üniversiteden yatay geçişle gelen başarılı bir öğrencimizin ve ailesinin gözlerinde gördüğümüz ışıltıdır. İnşallah Eda Ebrar bundan sonra daha rahat hareket etme imkanı bulacak. Kendisine hayatında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Baba Furkan Bilgili de kızının önüne çıkan tüm engellere rağmen okumak istediğini ifade etti.

Kızının tekerlekli sandalye ihtiyacı için Rektör Ayrancı'ya mesaj attığını ancak mesajına karşılık verileceğini düşünmediğini dile getiren Bilgili, "Ama kendisi anında geri döndü ve elinden geleni yapacağını söyledi. Kısa süre önce de üniversiteden bizi arayarak tekerlekli sandalyeyi teslim etmek için hocamızın gelmek istediğini söylediler. Başta kızım olmak üzere hepimiz çok mutlu olduk. Kendisi bizim yüzümüzü güldürdü, Allah da onu güldürsün." ifadesini kullandı.

Bilgili, davranışının şefkat ve sevgiye dayandığını belirttiği Ayrancı'ya teşekkür etti.

Üniversite öğrencisi Eda Ebrar Bilgili de çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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