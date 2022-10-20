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Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

20.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara-Çankırı kara yolunda önceki gün durdurulan araçta 2 bin 310 sentetik hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan Y.G, C.İ. ve B.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Çankırı uyuşturucu jandarma operasyon

Çankırı Namaz Vakitleri 21 Ekim Cuma

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:35
İkindi
15:35
Akşam
18:05
Yatsı
19:24
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

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