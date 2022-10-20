Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara-Çankırı kara yolunda önceki gün durdurulan araçta 2 bin 310 sentetik hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan Y.G, C.İ. ve B.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

