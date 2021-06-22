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Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişiden 3'ü tutuklandı

22.06.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişiden 3'ü tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Çerkeş ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, 70 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları, 5 tabanca ve 91 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 11 şüpheliden 7'si ifadelerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheliden A.B, N.A. ve E.A. tutuklandı, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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