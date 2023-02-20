Çankırı'daki meslek lisesinde deprem bölgesi için soba ve hijyen malzemeleri üretiliyor

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de deprem bölgesine yardımlarını ulaştırmayı sürdürüyor.

Lisenin Metal Teknolojisi Bölümü öğretmenleri, depremden etkilenen vatandaşlar için soba üretimine başladı.

Okuldaki atölyelerde ilk etapta üretilen 100 sobanın montajı tamamlanarak en kısa zamanda bölgeye gönderilmesi hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soba sayısının ilerleyen zamanlarda artırılarak depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

Uzun ömürlü metal parçalardan imal edilen sobaların çadır, konteyner gibi alanlarda güvenli şekilde kullanılabileceği aktarılan açıklamada, kimya teknolojileri bölümü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından da depremzedeler için sıvı el sabunu üretildiği kaydedildi.

