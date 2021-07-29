Çankırı'nın "höşmerim tatlısı" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden "höşmerim tatlısı", coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Belediyesinin girişimleriyle kentin mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden höşmerim tatlısının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı'nın tüm değerlerine sahip çıkma gayretinde olduklarını belirtti.

Yöresel bir ürüne daha tescil belgesi almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Esen, 13 yöresel ürün için daha Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptıklarını, ürünlerin değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Ürünlerin Çankırı Belediyesi bünyesinde kurulan Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde Çankırılı kadınlar tarafından hazırlanacağını aktaran Esen, bu sayede hem üretime hem istihdama hem de kent ekonomisine katkı sunacaklarını ifade etti.

Yumurta tatlısı, sarımsaklı et, yoka ekmek muskası ve tutmaç çorbasından sonra höşmerim tatlısı, Çankırı'nın coğrafi işaretli 5'inci ürünü oldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz