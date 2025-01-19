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Çanlar Nuri Şahin için çalıyor! Borussia Dortmund'un başında kader maçı... Yerine gelecek isim bile belli!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.01.2025 17:23
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Alman devi Borussia Dortmund ile son 10 yılın en kötü başlangıcına imza atan Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Bologna ile deplasmanda kader maçına çıkacak. Alman devi, kritik karşılaşmadan üç puan alınamaması durumunda, yerine getireceği teknik direktörü belirledi. İşte detaylar...

Çanlar Nuri Şahin için çalıyor! Borussia Dortmund'un başında kader maçı... Yerine gelecek isim bile belli!

Son zamanlarda alınan kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Nuri Şahin, Dortmund'un başında 'tamam mı? devam mı?' maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Şahin yönetimindeki Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Bologna deplasmanına konuk olacak. Bu zorlu maç Nuri Şahin'in geleceğini belirleyecek.

NURİ ŞAHİN'İN KADER MAÇI

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Avrupa'nın önde gelen basınlarından SkySports, Edin Terzic'in yerine geçen Nuri Şahin'in Bologna maçından üç puan alamaması durumunda görevine son verileceğini belirtti.

ALTERNATİFLERİ BELLİ

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Haberde ayrıca, Dortmund'un Nuri Şahin yerine seçebileceği en iyi adaylardan birinin son olarak Manchester United'ı çalıştıran 54 yaşındaki Erik Ten Hag olduğu aktarıldı. Olası bir görev değişiminde Hollandalı teknik adam ile masaya oturulacağı belirtildi.

Bir diğer adayın ise şu anda Stuttgart'ta etkileyici bir performans sergileyen Sebastian Hoeness olduğu belirtiliyor. Alman teknik adamın 2027 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunurken, yaklaşık 7-8 milyon euro civarında bir serbest kalma maddesi olduğu ifade ediliyor.

SON 10 YILIN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

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Öte yandan Dortmund, 2014-15 sezonunda Jürgen Klopp'un son yılında yaşadığı kötü başlangıçtan bu yana en kötü sezon açılışını yaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Bundesliga VfB Stuttgart Manchester United Bologna FC 1909 Nuri Şahin dortmund erik ten hag şampiyonlar ligi
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