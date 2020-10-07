CANLI | Almanya - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Moskova’da Rusya’ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul’da Sırbistan’ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlı ekip Rusya ve Sırbistan maçları öncesi rakibi yenerek moral bulmak istiyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 21.45'te bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Almanya'nın ilk 11'i: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz.

A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf , Enes.

TÜRKİYE 581. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile deplasmanda yapacağı özel maçla 581. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309’u resmi, 271’i özel 580 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 136 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 248’i deplasmanda, 252’si evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 580 karşılaşmanın 499’unu Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.