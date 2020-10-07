CANLI | Almanya - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Moskova’da Rusya’ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul’da Sırbistan’ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlı ekip Rusya ve Sırbistan maçları öncesi rakibi yenerek moral bulmak istiyor.
Maçın canlı anlatımı saat 21.45'te bu sayfada olacak.
Almanya'nın ilk 11'i: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz.
A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf , Enes.
A Milli Futbol Takımı, Almanya ile deplasmanda yapacağı özel maçla 581. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309’u resmi, 271’i özel 580 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 136 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, 248’i deplasmanda, 252’si evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 580 karşılaşmanın 499’unu Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
A Milli Takım, 2020 yılındaki üçüncü maçını Almanya ile deplasmanda oynayacak. Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül’de çıktı. UEFA Uluslar Ligi’nde İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül’de çıktı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.
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