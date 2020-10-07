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CANLI | Almanya - Türkiye

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.10.2020 20:35 | Son Güncelleme

Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya geliyor. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde zorlu maçta Almanya'yı yenerek moral bulmak istiyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Almanya - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Moskova’da Rusya’ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul’da Sırbistan’ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlı ekip Rusya ve Sırbistan maçları öncesi rakibi yenerek moral bulmak istiyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 21.45'te bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Almanya'nın ilk 11'i: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz.

A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf , Enes.

TÜRKİYE 581. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile deplasmanda yapacağı özel maçla 581. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309’u resmi, 271’i özel 580 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 136 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 248’i deplasmanda, 252’si evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 580 karşılaşmanın 499’unu Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

2020 YILINDAKİ 3. MAÇ

A Milli Takım, 2020 yılındaki üçüncü maçını Almanya ile deplasmanda oynayacak. Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül’de çıktı. UEFA Uluslar Ligi’nde İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül’de çıktı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
edirneyi gecmedik dedik size gene rezil olacagiz
Haydi aslanlar
Ligin son sırasında 3 maçta 6 gol yiyen kaleci nasıl olur da a milli takımın kalesine geçer anlamıyorum. Altay bundan daha iyi kaleci değil mi? Adam tam bi fener düşmanı
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