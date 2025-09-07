CANLI ANLATIM: FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda dev final: Filenin Sultanları İtalya'yı ağırlıyor... Türkiye-İtalya maçı canlı takip

Başarılarıyla dünyayı titreten Filenin Sultanları, bir kez daha adını tarihe yazdırarak FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finaline yükseldi. Tayland’da düzenlenen turnuvada rüya gibi bir performans sergileyen millilerimiz, ilk kez Dünya Şampiyonası finalinde mücadele ediyor.
📍 Cansu - Vargas
📍 Eda - Zehra
📍 Ebrar - İlkin
📍 Gizem
SET SONUCU : Türkiye 23-25 İtalya
Vargas yine çok güçlü geldi! 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/8tMVZiYrNh— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025
Farkı açıyoruz! Bu top çıkmıyor! pic.twitter.com/zwE7Kn6YSB— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025
KAPTAN BLOKTA YENİDEN DEVREYE GİRİYOR!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025
EDA ERDEM, EDA ERDEM, EDA ERDEM 🧿 pic.twitter.com/pDmssRd0Xj
Ebrar zor topta sayıyı alıyor! pic.twitter.com/majsCJblFa— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025
Melissa Vargas ritmini buldu! 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/TXnJQMGqx3— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025
Melissa Vargas çizgi gerisinden çapraza çok etkili vurdu🎯 pic.twitter.com/eSYaul60FH— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025
Kaptan EDA ERDEM! ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/HWZuj6yv9O— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025
Maçtaki ilk sayımız orta hücumunda Zehra Güneş'ten geliyor! 💪 pic.twitter.com/k8GfCpWDhd— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025
Okuyucu Yorumları 0 yorum