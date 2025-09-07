SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

CANLI ANLATIM: FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda dev final: Filenin Sultanları İtalya'yı ağırlıyor... Türkiye-İtalya maçı canlı takip

Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM: FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda dev final: Filenin Sultanları İtalya'yı ağırlıyor... Türkiye-İtalya maçı canlı takip
Berker İşleyen

Başarılarıyla dünyayı titreten Filenin Sultanları, bir kez daha adını tarihe yazdırarak FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finaline yükseldi. Tayland’da düzenlenen turnuvada rüya gibi bir performans sergileyen millilerimiz, ilk kez Dünya Şampiyonası finalinde mücadele ediyor.

İTALYA KARŞISINDA İLK ALTIMIZ

📍 Cansu - Vargas
📍 Eda - Zehra
📍 Ebrar - İlkin
📍 Gizem

CANLI ANLATIM...

  1. SET SONUCU : Türkiye 23-25 İtalya

  2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-13 İTALYA

VARGAS YİNE ÇOK GÜÇLÜ GELDİ! 🚀🚀🚀

FARKI AÇIYORUZ! BU TOP ÇIKMIYOR!

KAPTAN BLOKTA YENİDEN DEVREYE GİRİYOR!

EBRAR ZOR TOPTA SAYIYI ALIYOR!

VARGAS RİTMİNİ BULDU

MELISSA VARGAS ÇOK SERT VURDU

KAPTAN EDA ERDEM SAHNEDE

İLK SAYIMIZ ZEHRA'DAN

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nefesler tutuldu! Filenin Sultanları İtalya karşısındaNefesler tutuldu! Filenin Sultanları İtalya karşısında
Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklamasıHerkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Voleybol Filenin Sultanları milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak

"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Nefesler tutuldu! Filenin Sultanları İtalya karşısında

Nefesler tutuldu! Filenin Sultanları İtalya karşısında

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.