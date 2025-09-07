CANLI ANLATIM: FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda dev final: Filenin Sultanları İtalya'yı ağırlıyor... Türkiye-İtalya maçı canlı takip

Başarılarıyla dünyayı titreten Filenin Sultanları, bir kez daha adını tarihe yazdırarak FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finaline yükseldi. Tayland’da düzenlenen turnuvada rüya gibi bir performans sergileyen millilerimiz, ilk kez Dünya Şampiyonası finalinde mücadele ediyor.

İTALYA KARŞISINDA İLK ALTIMIZ

📍 Cansu - Vargas

📍 Eda - Zehra

📍 Ebrar - İlkin

📍 Gizem

CANLI ANLATIM...

SET SONUCU : Türkiye 23-25 İtalya SET SONUCU: TÜRKİYE 25-13 İTALYA

VARGAS YİNE ÇOK GÜÇLÜ GELDİ! 🚀🚀🚀

Vargas yine çok güçlü geldi! 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/8tMVZiYrNh — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025

FARKI AÇIYORUZ! BU TOP ÇIKMIYOR!

Farkı açıyoruz! Bu top çıkmıyor! pic.twitter.com/zwE7Kn6YSB — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025

KAPTAN BLOKTA YENİDEN DEVREYE GİRİYOR!

KAPTAN BLOKTA YENİDEN DEVREYE GİRİYOR!



EDA ERDEM, EDA ERDEM, EDA ERDEM 🧿 pic.twitter.com/pDmssRd0Xj — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025

EBRAR ZOR TOPTA SAYIYI ALIYOR!

Ebrar zor topta sayıyı alıyor! pic.twitter.com/majsCJblFa — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025

VARGAS RİTMİNİ BULDU

Melissa Vargas ritmini buldu! 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/TXnJQMGqx3 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025

MELISSA VARGAS ÇOK SERT VURDU

Melissa Vargas çizgi gerisinden çapraza çok etkili vurdu🎯 pic.twitter.com/eSYaul60FH — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025

KAPTAN EDA ERDEM SAHNEDE

Kaptan EDA ERDEM! ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/HWZuj6yv9O — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2025

İLK SAYIMIZ ZEHRA'DAN