CANLI | Antalyaspor-Rizespor maç anlatımı! Antalyaspor-Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı sürerken, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Antalya’da oynanacak. Antalyaspor, kendi taraftarı önünde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Ligde orta sıralarda yer alan iki takım da galibiyet alarak çıkış yakalamak istiyor.

📅 ANTALYASPOR – RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor ile Rizespor bugün karşı karşıya gelecek.. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak.

ANTALYASPOR – RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi maç saatinde sayfamızdan da canlı olarak takip edebilirsiniz.

👥 ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Hasan, Doğukan, Safuri, Storm, Van de Streek

Çaykur Rizespor: Fafofa, Taha, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolau, Laçi, Sakyi, Mithat, Augusto, Ali Sowe

📊 ANTALYA - RİZE REKABETİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Antalyaspor, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. Rizespor ise deplasmanda çıktığı son 2 maçta 4 puan topladı.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda taraflar birer galibiyet elde etmişti.

⚽ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI ANLATIM

Antalyaspor – Rizespor karşılaşmasıyla ilgili canlı anlatım, anlık istatistikleri maç saatinde haberimizden takip edebilirsiniz.

#AtmacalarımızİçinMücadeleZamanı



🏆 Trendyol Süper Lig

📅 8. Hafta

⚽ HesapCom Antalyaspor

🗓 3 Ekim 2025 Cuma

⏰ 20.00

🏟 Antalya Stadyumu

🗣 Ozan Ergün

📱 #ANTvÇRS pic.twitter.com/PugVLl4K6v — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) October 2, 2025

ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

-Çaykur Rizespor ile oynadığı son beş Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada alan Antalyaspor (1B 3M), rakibini Mart 2017-Eylül 2018 arasından bu yana üst üste iki kez mağlup edemiyor.

Antalyaspor'a konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Çaykur Rizespor (2B 5M), tek galibiyetini Nisan 2021'de aldı (3 2).

-Bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi maçın üçünü kazanan Antalyaspor (1B 3M), ilk sekiz karşılaşmada dört galibiyet aldığı son sezonu 2018/19'da yaşadı (4G 1B 3M).

-Süper Lig'de bu sezon çıktığı üç deplasman maçını da kazanamayan Çaykur Rizespor (2B 1M), ilk dört dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçtiği son sezon ligden düşmüştü (2021/22; 16 maç).

-Süper Lig'de oynadığı son beş iç saha maçının sadece birini kazanan Antalyaspor (2B 2M), daha önceki beş karşılaşmada rakiplerine puan vermemişti.

-Son Süper Lig maçında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor, Mart 2025'ten bu yana üst üste iki karşılaşmadan puansız ayrılmıyor.

-Bu sezon ön alanda en az top kazanan iki Süper Lig takımından biri olan Çaykur Rizespor (24; Alanyaspor ile birlikte), bu şekilde son golünü Aralık 2024'te Kayserispor filelerine gönderdi.

-Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son iki golün sahibi olan Georgi Dzhikiya, Sam Larsson'dan (Eylül 2024) bu yana kırmızı-beyazlılar adına üç gollük seri yakalayan ilk oyuncu olabilir.

-Çaykur Rizespor formasıyla ilk Süper Lig golünü geçen hafta Kasımpaşa filelerine gönderen Giannis Papanikolaou, üst üste iki lig maçında gol attığı son seriyi Mart-Nisan 2024 arasında yakaladı (Rakow Czestochowa).

-Emre Belözoğlu'nun Süper Lig kariyerinde mağlup olmadan en fazla karşılaştığı rakibi İlhan Palut (2G 3B).