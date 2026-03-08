SPOR

Galatasaray-Liverpool maçına tanıdık hakem! UEFA resmen açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Liverpool arasında 10 Mart Salı akşamı oynanacak kritik karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı devam ederken Galatasaray’ın Liverpool ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA, 10 Mart Salı akşamı oynanacak mücadelede düdüğü İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun çalacağını açıkladı.

Avrupa futbolunun deneyimli isimlerinden biri olan Manzano’nun yönetiminde Türk takımlarının daha önce çıktığı karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise dikkat çekici.

İŞTE O MAÇLAR

30.01.2025 – Ajax 2-1 Galatasaray

25.08.2022 – Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

20.10.2020 – RB Leipzig 2-0 Başakşehir

14.02.2019 – Galatasaray 1-2 Benfica

10.09.2018 – Türkiye 3-2 İsveç

24.03.2017 – Türkiye 2-0 Finlandiya

27.07.2016 – Fenerbahçe 2-1 AS Monaco

İspanyol hakem, son olarak 30 Ocak 2025'te Ajax ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmış ve sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

