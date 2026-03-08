Galatasaray-Liverpool maçına tanıdık hakem! UEFA resmen açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı devam ederken Galatasaray’ın Liverpool ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA, 10 Mart Salı akşamı oynanacak mücadelede düdüğü İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun çalacağını açıkladı.
Avrupa futbolunun deneyimli isimlerinden biri olan Manzano’nun yönetiminde Türk takımlarının daha önce çıktığı karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise dikkat çekici.
30.01.2025 – Ajax 2-1 Galatasaray
25.08.2022 – Fenerbahçe 4-1 Austria Wien
20.10.2020 – RB Leipzig 2-0 Başakşehir
14.02.2019 – Galatasaray 1-2 Benfica
10.09.2018 – Türkiye 3-2 İsveç
24.03.2017 – Türkiye 2-0 Finlandiya
27.07.2016 – Fenerbahçe 2-1 AS Monaco
İspanyol hakem, son olarak 30 Ocak 2025'te Ajax ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmış ve sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
