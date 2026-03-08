SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan adınlar Günü etkinliği düzenledi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, yönetim kurulu üyeleri Ece Bora, Tanur Lara Yılmaz, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan ve Emir Aral, Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray 19 Yaş Altı Erkek Futbol Takımı oyuncuları, altyapı sporcuları ile koruma altındaki kız çocukları katıldı.

Galatasaray'dan adınlar Günü etkinliği düzenledi
Cevdet Berker İşleyen

Etkinlik kapsamında Galatasaray GAİN ile Galatasaray 19 Yaş Altı Erkek Futbol Takımı oyuncuları karma maç yaptı. Takımlar sahaya "Aynı arma altında. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. 15'er dakikalık 2 devre şeklinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Bugün çok önemli. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün kadınların bu güzel gününü kutluyorum. Barış dolu bir dünya diliyorum. Kadınlarımız her zaman bizim başımızın tacı. Onların bu güzel gününü kutluyorum ve hepsine mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Eşi Mesude Özbek ile evliliklerinde yarım asrı geride bıraktıklarını aktaran Özbek, "Eşim benim başımın tacı. Bu sene evliliğimizin 52. yılı. Çocuklarımız ve torunlarımızla bu günü kutlayacağız." dedi.

Mesude Özbek ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Her günümüz çok güzel geçsin. Kadınlar çok önemli. Bugün de burada futbol takımıyla birlikteyiz. Bu sene de her branşta başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UEFA resmen açıkladı! G.Saray-Liverpool maçına tanıdık hakemUEFA resmen açıkladı! G.Saray-Liverpool maçına tanıdık hakem
Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası Liverpool iddiası! Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası Liverpool iddiası!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran 'esir aldık' dedi, ABD yalanladı!

İran 'esir aldık' dedi, ABD yalanladı!

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.